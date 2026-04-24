AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Uzunköprü'de ziyaretlerde bulundu

Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü ilçesi ve bağlı köylerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ak Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Karabürçek, Sipahi, Elmalı ve Gazimehmet köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Ziyaret programı kapsamında Uzunköprü İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Yürekdurmaz'ın işletmesini de ziyaret eden İba, esnafa destek mesajı verdi.

İba, daha sonra AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini ve gelecek döneme ilişkin hedeflerin paylaşıldığını belirten İba, "Aynı zamanda üyemiz olarak aramıza katılan yeni kardeşlerimize rozetlerini takdim ederek büyük AK Parti ailemize 'hoş geldiniz' dedik. Bu birlik ve beraberlik ruhu, hedeflerimize ulaşmadaki en büyük gücümüzdür." ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanı Önder Kuruşar ve teşkilat mensuplarına teşekkür eden İba, Uzunköprü için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Gün boyu süren ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan İba, ilçenin her köşesinde aynı samimiyeti gördüklerini belirterek, "Biz bu yola gönül belediyeciliği ve milletle birlikte yol yürümek için çıktık. Her ziyaretimizde bu inancımızın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz." dedi.