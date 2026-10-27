AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Şehir Gönüllüleri Vakfında Yıldırım ile görüştü

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfını ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Vakıf Başkan Vekili Sibel Yıldırım ve mütevelli heyeti üyeleriyle bir araya geldi.

Vakfın çalışmaları hakkında bilgi alan İba, yürütülen faaliyetlere ilişkin vakıf yönetimiyle görüş alışverişinde bulundu.

İba, misafirperverliklerinden dolayı Yıldırım ve mütevelli heyeti üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Yıldırım da vakıf olarak vatandaşların hayatına dokunmayı ve Edirne'nin değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA