Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Şehir Gönüllüleri Vakfında Yıldırım ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Şehir Gönüllüleri Vakfında Yıldırım ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfını ziyaret ederek Vakıf Başkan Vekili Sibel Yıldırım ve mütevelli heyetiyle görüştü. İba vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı, teşekkür etti; Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfını ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Vakıf Başkan Vekili Sibel Yıldırım ve mütevelli heyeti üyeleriyle bir araya geldi.

Vakfın çalışmaları hakkında bilgi alan İba, yürütülen faaliyetlere ilişkin vakıf yönetimiyle görüş alışverişinde bulundu.

İba, misafirperverliklerinden dolayı Yıldırım ve mütevelli heyeti üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Yıldırım da vakıf olarak vatandaşların hayatına dokunmayı ve Edirne'nin değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'nin yanı başına bomba yağdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası emekli zammında yeni hesap! Refah payı da masada

Emekli zammında yeni hesap! İşte konuşulan rakam
Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi

Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek

Hastanelerde yeni dönem! Artık cep telefonundan yapılabilecek
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike

Bu görüntülerin bedeli ağır olabilir! İşte olası cezalar
TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı eylülde yüzde 8,4'e yükseldi, istihdam azaldı

TÜİK açıkladı! İşte işsizlik rakamları
Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklama

Fenerbahçe'den maç sonunda çıkan kavga için zehir zemberek açıklama
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada

Eski sevgiliden tornavidalı intikam! Çığlıklar mahalleyi inletti