AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Mevlit Kandili Mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa hayır getirmesini, barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olması temennisinde bulundu.

Mübarek günlerin kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli günlerden biri olduğunu belirten İba, "Sevgi, merhamet ve hoşgörü ile bizlere örnek olan Peygamberimizin doğumunu idrak ettiğimiz bu mübarek gece, aynı zamanda kardeşlik duygularımızı pekiştirmemiz için önemli bir fırsattır. Dualarımızın kabul, gönüllerimizin ferah olduğu bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. ifadelerini kullandı.

İba, birlik ve beraberlik içinde geçirilen her kandil gecesinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Mevlit Kandili'ni tebrik eden İba, şunları kaydetti:

"Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutladığımız bir Mevlit Kandili'ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamberimiz yaşayışıyla etrafındaki insanlara örnek olmuş, güzel ahlakın, insani değerlerin ve toplum refahının yeniden inşa edilebileceğini göstermiştir.

Bütün insanlığın kurtuluşunun müjdecisi olan sevgili Peygamberimizi bir kez daha anlama ve anma vesilesi olarak büyük bir önem ve anlam taşıyan mübarek Mevlit Kandili dolayısıyla, bütün İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum."