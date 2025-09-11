AK Parti Edirne İl Başkanı İba 12 Eylül darbesinin 45'inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 12 Eylül darbesinin 45'inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında 12 Eylül darbesinin tarihe "kara bir leke" olarak geçtiğini belirtti.

Darbecilerin bu dönemde pek çok hukuksuz ve adaletsiz uygulama gerçekleştirdiğini aktaran İba, "12 Eylül darbesi ülkemizi sosyal, ekonomik ve hukuki anlamda derin yaralarla baş başa bıraktı. İfade ve basın özgürlüğünden sendikal haklara, eğitimden adil yargılanmaya kadar birçok alanda ağır kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamalar, halkımızın gündelik yaşamını çekilmez hale getirdi." ifadelerini kullandı.

İba, demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin karşısında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Demokrasi dışı müdahalelerin karşısında durmaya devam edeceklerini belirten İba, mesajında şu ifadelere verdi:

"15 Temmuz direnişi, tüm darbelere verilen en güçlü cevap oldu. Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde alındı ve alınmaya da devam edecek.

Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül darbesini aradan geçen 45 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız."