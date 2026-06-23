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AK Parti Edirne Merkez İlçe Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Edirne Merkez İlçe Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
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AK Parti Edirne İl Başkanlığı, Merkez İlçe Daraltılmış Danışma Meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yaz dönemi saha çalışmaları ve faaliyet planlaması ele alındı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığınca Merkez İlçe Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, üç kademe il ve merkez ilçe yönetimleri, mahalle başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerimiz ve teşkilat mensuplarının katılımıyla Merkez İlçe Daraltılmış Danışma Meclisi toplantısı düzenlendi.

Toplantı kapsamında, yaz dönemine dair saha çalışmaları ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlaması yapıldı.

İl Başkanı Belgin İba, toplantıya katkı sunan ve partiye güç katan teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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