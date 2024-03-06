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AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Tokat'ta konuştu

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AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Tokat Belediye Başkanı ve adayı Eyüp Eroğlu'nun 101 proje tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı. Sırakaya, Türkiye'nin ve dünyadaki masumların hamisi olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Biz eğer bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki bütün masumların hamisi olmaya gayret gösteriyorsak burada vefa göstermemiz gereken bu büyüklerimizin imanı, samimiyeti, aşkı sayesinde bulunuyoruz." dedi.

Tokat Belediye Başkanı ve adayı Eyüp Eroğlu'nun, bir otelde düzenlenen 101 proje tanıtım toplantısına katılan Sırakaya, yaptığı konuşmada, Tokat'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Önlerinde bir yerel seçimin olduğunu anımsatan Sırakaya, "Allah nasip ederse Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerimizi inşa etme dönemine başlayacağız. Vatandaş odaklı, millet odaklı yaklaşımımızdan, ilkelerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Adaylarımızı belirledik. Bugün günlerden Tokat benim için." ifadesini kullandı.

Ak Parti'li Sırakaya, şunları kaydetti:

"Biz eğer bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki bütün masumların hamisi olmaya gayret gösteriyorsak, burada vefa göstermemiz gereken bu büyüklerimizin imanı, samimiyeti, aşkı sayesinde bulunuyoruz. Bu iman sayesinde biz 367 garabetiyle bizi bitirmeye çalışanlara, kapatma davasıyla önümüzü kesmeye çalışanlara, Gezi Parkı süreci ile önümüze engel olmaya çalışanlara, 6-8 Ekim olaylarıyla çukur eylemleriyle karşımıza set çekmeye çalışanlara, 17-25 Aralık kumpasıyla önümüzü kesmeye çalışanlara ve 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kalkışanlara karşı durabildik. Hamdolsun… 17 seçimde bu imanlı duruşumuzla başarılı olduk. 14 ve 28 Mayıs'ta karşımızda oluşturulmaya çalışılan tüm kirli ittifaklara, tüm kirli pazarlıklara karşı bu duruşumuzla başarılı olduk."

Daha sonra belediye başkan adayı Eroğlu, 101 projesini tanıttı.

Programa, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, AK Parti İl Başkanı Ali Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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