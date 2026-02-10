Haberler

AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak 2025'teki önemli olayları yansıtan fotoğrafları inceleyip oy verdi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Subaşıoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Subaşıoğlu, "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" isimli karesini tercih etti.

Subaşıoğlu, "Haber" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Günlük hayat"ta Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal yaşam ve çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" ve "Günlük hayat"ta ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" fotoğraflarına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
