Ak Parti'den Yeni Kanun Teklifi: Hobi Bahçelerine Yaptırımlar Geliyor

(TBMM) - Ak Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin genel gerekçesinde, 'hobi bahçesi' adı altında tarım dışı kullanımın önlenmesi, izinsiz yapılaşmalara karşı idari cezaların artırılması, tarım arazilerinin izinsiz bölünmesinin engellenmesi ve şeker pancarı üretiminin sözleşmeli ve planlı hale getirilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Teklifte, çeltik ekimi, Atatürk Orman Çiftliği, DSİ taşınmazları, orman alanları ve alkollü içki düzenlemeleri de yer alıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve teklife imza veren milletvekilleri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili AK Parti Grup Başkanlığı fuaye alanında basın toplantısı gerçekleştirdi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifin genel gerekçesinde, tarım arazilerinin korunması, "hobi bahçesi" adı altında tarım dışı kullanımın önlenmesi, çeltik ekimiyle ilgili mesafe düzenlemesinin güncellenmesi ve çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasının hedeflendiği, ayrıca Atatürk Orman Çiftliği, Devlet Su İşleri, orman alanları, alkollü içki piyasası ve veteriner hizmetlerine ilişkin bazı düzenlemelerin yer aldığı belirtildi. Teklifin madde gerekçelerinde, getirilen düzenlemelere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Çeltik ekimiyle ilgili düzenleme

"1936 tarihli Çeltik Ekimi Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor. Düzenleme ile çeltik ekim alanlarının yerleşim yerlerine uzaklığına ilişkin hükümler güncelleniyor. Köylerin mahalle statüsüne dönüşmesi ve tarımsal üretim yöntemlerindeki değişiklikler nedeniyle mevcut mesafe kurallarının yeniden belirlenmesi hedefleniyor."

Alkollü içki reklam ve satışına ilişkin değişiklik

Teklifte 4250 sayılı Kanun'da da değişiklik yapılması öngörülüyor. Buna göre alkollü içkilerin reklamı ve tüketiciye yönelik tanıtımının dolaylı yollarla yapılmasının da önlenmesi hedefleniyor. Alkollü içki markalarını çağrıştıracak isim, sembol veya işaretlerle tanıtım yapılmasının engellenmesi amaçlanıyor. Kurallara aykırı davrananlar için idari yaptırımların daha açık ve caydırıcı hale getirilmesi öngörülüyor. Perakende veya açık alkollü içki satışı yapılan işyerlerine yeni düzenlemelere uyum sağlamaları için süre tanınması planlanıyor.

Atatürk Orman Çiftliği'ne ilişkin düzenlemeler

Teklifle Atatürk Orman Çiftliği Kanunu'nda değişiklik yapılması da öngörülüyor. Buna göre Çiftlik adına kayıtlı tüm gayrimenkullerin bina ve arazi vergilerinden muafiyetine ilişkin düzenlemede birlik sağlanması hedefleniyor. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün bazı yargı harçlarından muaf tutulması planlanıyor. Geçmişte tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş emlak vergileri ile bunlara bağlı cezaların tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor.

DSİ'ye yönelik düzenlemeler

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ilişkin bazı düzenlemeler de teklif kapsamında yer alıyor. Buna göre DSİ'ye ait taşınmazların belirli hisse oranları ve büyüklük sınırları içinde hissedarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilmesi öngörülüyor. Su yapıları ve koruma alanlarında yapılan çalışmalar sırasında can ve mal güvenliği için gerekli tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından alınması hedefleniyor. Su yapılarında bulunan servis yollarının kullanımına ve devrine ilişkin kurallar belirlenmesi planlanıyor.

Orman alanlarına ilişkin düzenleme

Teklifte Orman Kanunu'na ek madde eklenmesi de yer alıyor. Buna göre Orman Genel Müdürlüğü'nün yapacağı incelemeler sonucunda 2/B kapsamındaki bazı alanlarda yeniden uygulama yapılabilmesi öngörülüyor.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklerle tarımsal amaçlı kooperatifler dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin tarım arazisi ediniminin Tarım ve Orman Bakanlığı iznine bağlanması planlanıyor. Tarım arazilerinin 'hobi bahçesi' gibi tarım dışı kullanımlara açılmasının engellenmesi amaçlanıyor.

İdari para cezaları artırılıyor

Teklifte ayrıca tarım arazilerinin izinsiz kullanımına ilişkin idari para cezalarının artırılması öngörülüyor. Mevcut düzenlemelerde caydırıcılığını yitirdiği belirtilen bazı para cezalarının günümüz koşullarına uygun şekilde yükseltilmesi hedefleniyor. Düzenlemeye göre tarım arazilerinde izin alınmadan yapılan yapı ve tesislere elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmemesi planlanıyor. Bu yasağa rağmen bağlantı yapılması halinde ilgili kurumlara her abonelik için idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

Veteriner hizmetleri ve hayvan sağlığı düzenlemesi

Teklifte ayrıca Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor. Buna göre hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında kesim, karantina ve tazminat süreçlerinin yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

Sözleşme yapılmadan şeker pancarı ekilmesinin önlenmesi amaçlanıyor

Teklifte Şeker Kanunu'nda da değişiklik yapılması öngörülüyor. Buna göre şeker pancarı üretiminin sözleşmeli üretim modeli çerçevesinde yürütülmesi ve üretimin planlı hale getirilmesi hedefleniyor. Düzenleme ile şeker pancarının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ekim alanlarında ve üreticiler ile şeker şirketleri arasında yapılacak sözleşmeler kapsamında üretilmesi öngörülüyor. Sözleşme yapılmadan şeker pancarı ekilmesinin önlenmesi amaçlanıyor.

Teklife göre şeker şirketlerinin pancar temin edecekleri ekim alanlarının sınırlarının Bakanlık tarafından belirlenmesi hedefleniyor. Şirketlerin, kendi ekim alanları dışında pancar temin etmesinin Bakanlık izni ve denetimine tabi olması öngörülüyor. Şeker pancarının ekiminden fabrikalara teslimine kadar olan sürecin Bakanlık tarafından denetlenmesi planlanıyor. Ayrıca sözleşmesiz pancar ekimini önlemek amacıyla idari yaptırımlar getirilmesi de teklif kapsamında yer alıyor. Buna göre sözleşme yapmadan şeker pancarı eken gerçek ve tüzel kişilere idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra şirketlerin Bakanlık izni olmadan kendi ekim alanları dışından şeker pancarı temin etmeleri halinde de idari para cezası uygulanması hedefleniyor.

Hobi bahçelerine yönelik yaptırımlar artırılıyor

Kanun teklifinde Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklerle tarım arazilerinin "hobi bahçesi" adı altında bölünerek yapılaşmaya açılmasının önlenmesi hedefleniyor. Teklifte, tarım arazilerinin izinsiz şekilde küçük parsellere ayrılması ve bu alanlarda yapılaşmaya gidilmesi halinde uygulanacak idari yaptırımların artırılması öngörülüyor. Bu kapsamda mevcut para cezalarının günümüz ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlenmesi ve daha caydırıcı hale getirilmesi planlanıyor. Düzenlemeye göre, tarım arazilerinin izinsiz olarak bölünmesi veya tarım dışı amaçlarla kullanılması halinde sorumlular hakkında idari para cezası uygulanması hedefleniyor. Ayrıca bu şekilde oluşturulan yapı ve tesislerin kaldırılması için ilgili idareler tarafından işlem yapılması öngörülüyor. Teklifte, tarım arazilerinde izinsiz şekilde yapılan yapı ve tesislere elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmemesi de düzenleniyor. Buna rağmen altyapı bağlantısı yapılması halinde ilgili kurumlara her bir abonelik için idari para cezası uygulanması hedefleniyor. Düzenleme ile özellikle büyükşehirlerin çevresinde hızla yayılan ve tarım arazilerinin parçalanmasına yol açan hobi bahçesi uygulamalarının önüne geçilmesi ve tarım arazilerinin korunması amaçlanıyor."

Kaynak: ANKA