AK Parti, çerçeve yasayı yarın Meclis'e sunuyor

Haber: Feyaz ÇANAK

(TBMM) - Ak Parti heyeti, "çerçeve yasa" taslağına ilişkin CHP'yi TBMM'deki makamını ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, teklife ilişkin "İnşallah yarın veririz" dedi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa taslağına ilişkin siyasi parti temasları devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP'yi ziyaret etti.

AK Partili heyeti, CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp karşıladı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, teklifin TBMM Başkanlığı'na ne zaman sunulacağına ilişkin soru üzerine "Artık yarın inşallah veririz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA