Haberler

AK Parti'den Terörsüz Türkiye Yasa Taslağı İçin Parti Turu

AK Parti'den Terörsüz Türkiye Yasa Taslağı İçin Parti Turu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin siyasi parti temaslarına başladı. AK Parti heyeti, Yeni Yol Grubu'nu ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu; bugün CHP ve YENİ Parti ile de görüşülmesi bekleniyor.

Haber: Erva Gün

(TBMM) - Ak Parti'nin bu hafta içi TBMM Başkanlığı'na sunması beklenen Terörsüz Türkiye kapsamındaki çerçeve yasa teklifine ilişkin siyasi parti turu başladı. AK Parti heyeti, yasa taslağına ilişkin Yeni Yol Grubu'nun TBMM'deki makamını ziyaret etti.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa taslağına ilişkin siyasi parti temasları devam ediyor. AK Parti'nin bugün veya yarın sunması beklenen teklife ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Yeni Yol Grubu'nu ziyaret etti. AK Parti heyetini, Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ karşıladı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Temaslar kapsamında AK Parti heyeti bugün, CHP ve YENİ Parti ile de görüşecek.

Kaynak: ANKA
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum

Gözaltına alınan başkanın mesajları olay oldu: Salakları kullanıyorum
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Sercan'dan aylar sonra gelen itiraf: Adada zor şartlardaydık

Sercan'dan aylar sonra gelen itiraf: Adada zor şartlardaydık
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons

1009 gün sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
Acılı ablanın feryadı yürek yaktı: Gelinlikle verdik kefenle aldık

Acılı ablanın feryadı yürek yaktı: Gelinlikle verdik kefenle aldık
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü

Süper Lig'de yılın takası