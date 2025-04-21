AK Parti'den Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Ziyareti

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı dolayısıyla DEM Parti Van İl Başkanlığını ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arvas ve yönetim kurulu üyeleri DEM Parti Van İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

DEM Parti yöneticileri tarafından karşılanan Arvas ve beraberindekiler, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yapılan ameliyatın ardından hastanedeki tedavisi süren Önder için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan Arvas, "Biz kapımızı da gönlümüzü de herkese açtık. İsteriz ki bu şehirde yaşayan herkes de kapısını, gönlünü herkese aralasın ve bu kenti yaşanabilir kılsın. Bize düşen asıl görev şehirde barışı, huzuru ve güvenli bir ortamı tesis etmek ve özgürce siyaseti ifa etmektir. Siyaset bir yarış, memlekete hizmet etme meselesidir. Hepimiz şehrimizin hizmetine talibiz ve bu süreçleri güven içinde geçirmeliyiz. Biz bugün dostane bir şekilde elimizi uzatıyor, şehrimizin ve gençlerimizin geleceği için sorunsuz bir yol izleyelim ve hangi siyasi parti olursa olsun, şehrimize birlikte hizmet edelim diyoruz." şeklinde konuştu.

DEM Parti İl Başkanlığı yöneticileri de Önder'in rahatsızlığından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, Arvas ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler