Haberler

AK Parti'den Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine ilk tepki

AK Parti'den Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine ilk tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AK Parti'den Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine ilk tepki
Haber Videosu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil" sözlerine tepki gösterdi. Çelik "Netanyahu'nun sözleri yok hükmündedir. Netanyahu'nun, insanlığın ortak değeri Kudüs'ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor" dedi.

İsrail'in bu sabah saatlerinde Gazze'ye yoğun kara saldırıları başlatmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı.

"KUDÜS BİZİM ŞEHRİMİZ"

Netanyahu, "Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek" diye konuştu.

AK PARTİ'DEN NETANYAHU'YA TEPKİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri büyük tepki çekerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"BU SÖZLER YOK HÜKMÜNDEDİR"

X hesabından bir paylaşım yapan Çelik "Soykırım şebekesinin başkanıNetanyahu'nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir.

Netanyahu'nun, insanlığın ortak değeri Kudüs'ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor... İnsanlık bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine ilk tepki

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Doha'daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)- Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nden dünyaya "İsrail'e yaptırım" çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas heyetine düzenlendiği suikast saldırısının ardından Tel Aviv çevrelerinden "hedefte Türkiye'nin olduğuna dair" çarpıcı yorumlar gelmişti.

Pazar günü ise Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos, Erdoğan'a, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinin ardından Bizans İmparatorluğu adına şehri yöneten Patrik Sophronios'a verdiği emannamenin (güvence belgesi) yazılı olduğu tabloyu takdim etmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
İsrail kara harekatı başlattığı Gazze'de 100'den fazla kişiyi öldürdü

İsrail'in karadan hedef aldığı Gazze'de ilk gün bilançosu hayli ağır
İsrail patlayıcı yüklü tırları Gazze'ye soktu, kentten göç edenlerin sayısı gitgide artıyor

Patlayıcı yüklü tırlar kente girdi, yüzlerce kişi yollara düştü
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Cami hocasından kendisini tedavi eden fizyoterapiste: Namazını kıldın evine git

Hocanın soluğu yanında alan adama verdiği tepki bomba
Durum vahim: 16 milyon insanımızı endişelendiren görüntü

Durum vahim: 16 milyon insanımızı endişelendiren görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBulut Orunlu:

Sadece kınayın, zaten isteseniz de daha fazlasını yapamazsınız...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Kim ne derse desin İsrail eninde sonunda Türkiye’ye de saldıracak bekleyip göreceğiz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjackie michson:

Ben inandim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in 'Vadedilmiş topraklar' haritası soruldu

Bu harita Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.