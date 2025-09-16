AK Parti'den Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine ilk tepki

İsrail'in bu sabah saatlerinde Gazze'ye yoğun kara saldırıları başlatmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı.

"KUDÜS BİZİM ŞEHRİMİZ"

Netanyahu, "Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek" diye konuştu.

AK PARTİ'DEN NETANYAHU'YA TEPKİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri büyük tepki çekerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"BU SÖZLER YOK HÜKMÜNDEDİR"

X hesabından bir paylaşım yapan Çelik "Soykırım şebekesinin başkanıNetanyahu'nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir.

Netanyahu'nun, insanlığın ortak değeri Kudüs'ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor... İnsanlık bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Doha'daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)- Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nden dünyaya "İsrail'e yaptırım" çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas heyetine düzenlendiği suikast saldırısının ardından Tel Aviv çevrelerinden "hedefte Türkiye'nin olduğuna dair" çarpıcı yorumlar gelmişti.

Pazar günü ise Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos, Erdoğan'a, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinin ardından Bizans İmparatorluğu adına şehri yöneten Patrik Sophronios'a verdiği emannamenin (güvence belgesi) yazılı olduğu tabloyu takdim etmişti.