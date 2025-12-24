Ömer Çelik: Kardeş Libya'nın ve Hepimizin Başı Sağ Olsun

(ANKARA) - Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı ve heyeti için taziye mesajı yayımladı. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüz. Kardeş Libya'nın ve hepimizin başı sağ olsun. Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.