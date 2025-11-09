Haberler

AK Parti'den 'Kütüphane Sohbetleri' Programı Başlıyor

Güncelleme:
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı, yeni bir etkinlik serisi olan 'Kütüphane Sohbetleri'ni başlatıyor. İlk konuğu Ömer Çelik olacak.

Ak Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının "Kütüphane Sohbetleri" adıyla başlattığı programın ilk konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik olacak.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı, kültür ve fikir dünyasını buluşturacak yeni bir etkinlik serisini hayata geçiriyor.

Yenilenen yapısıyla Ankara'nın kültür duraklarından biri haline gelen AK Kütüphane, bu kez söyleşilere ev sahipliği yapacak.

11 Kasım Salı günü AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede gerçekleştirilecek programın ilk konuğu Parti Sözcüsü Ömer Çelik olacak.

Farklı kesimlerden isimler bir araya getirilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkezi'mizde başlatacağımız Kütüphane Sohbetleri programının ilk buluşmasını, Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Sayın Ömer Çelik ile gerçekleştireceğiz. Ömer Çelik Bey, AK Parti'mizin kuruluşundan bu yana bu büyük başarı öyküsünün içinde ve bize kendi hikayesi üzerinden Türkiye'nin hikayesini anlatacak." ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanatı birleştirici bir güç olarak gördüklerini belirten Yayman, çok farklı kesimlerden isimleri bu sohbetlerde ağırlayacaklarını söyledi.

Yayman, "Bu anlamlı buluşmada, hem kültür ve sanat çalışmalarımızı istişare edecek hem de ülkemizin fikir ve düşünce dünyasına dair keyifli buluşmalar gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Güncel
