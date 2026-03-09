Haberler

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Bandırma'dan belediye arsası planına tepki

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, belediye hizmet binası yapılmak üzere kamulaştırılan arsanın bir kısmının kat karşılığı verilmesine tepki gösterdi. Bandırma, alanın stratejik öneme sahip olduğunu ve kamu yararı gözetilerek kullanılmasını istedi.

Ak Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, Odunpazarı Belediyesine ait ve geçmişte belediye hizmet binası yapılması amacıyla kamulaştırılan arsanın bir kısmının kat karşılığı verilmesine yönelik planlara tepki gösterdi.

Bandırma, Odunpazarı ilçesindeki söz konusu arsada yaptığı açıklamada, alanın belediye hizmet binası yapılması amacıyla vatandaşlardan kamulaştırıldığını söyledi.

Arsanın sıradan bir taşınmaz olmadığını belirten Bandırma, "Burası belediyecilik için stratejik bir arsadır ve vatandaşlardan da hizmet binası yapmak amacıyla alınmıştır." dedi.

Bandırma, söz konusu arsanın karşısında bulunan ve daha önce devlet hastanesi olarak kullanılan alanla imar planında değişiklik yapıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Burası normalde diğer arsalar gibi 2 kat imarlı bir arsaydı ancak kamu yararına kullanılacağı gerekçesiyle büyükşehir belediye meclisinde tüm partilerin onayıyla hem hastane alanı hem de burası 6 kat imara çıkarıldı."

Belediyenin, arsanın yarısını kat karşılığı vererek elden çıkarmak istediğini vurgulayan Bandırma, bunun kamu yararı ve şehir planlama anlayışı açısından doğru olmadığına dikkati çekti.

Odunpazarı'nın nüfusunun giderek arttığını ve belediyenin daha geniş hizmet alanlarına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Bandırma, "Arkamızda görmüş olduğunuz eski belediye binası bugün yetersiz hale gelmiştir. 30-40 yıl sonra yetersiz geldiğinde burada herhangi genişleme alınıp bırakılmayacaktır. O yüzden şu an üzerinde bulunduğumuz arsanın tamamının belediye mülkiyetinde kalmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamulaştırma kanununa da değinen Bandırma, kamu hizmeti gerekçesiyle alınan mülkün yine kamu yararı doğrultusunda kullanılması gerektiğini bildirdi.

Bandırma, belediyeye farklı finansman modelleri önerdiklerini kaydederek, "Hizmet binası kademeli olarak yapılsın. 1 sene değil, 2-3 yılda yapılsın ama üzerinde bulunduğumuz arsada kalsın. Belediye farklı yerdeki arsalarını satıp yine bu hizmet binasını da buraya yapabilir ama biz bu arsayı 30 yıl sonra tekrar edinemeyiz. Burası belediye için son derece önemlidir." diye konuştu.

Odunpazarı'nın geleceği açısından belediyeye ait değerli arsaların korunması gerektiğini vurgulayan Bandırma, söz konusu planın kamu yararı gözetilerek yeniden değerlendirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
