AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İsrail güçlerinin Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahalesini 'insanlığa yönelmiş açık bir saldırı' olarak nitelendirdi ve kabul edilemez bir vahşet olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Yardım koridorlarının vurulduğu, sivillerin hedef alındığı bir ortamda, insani yardım girişimlerine saldırmak kabul edilemez bir vahşettir." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Soykırımcı ve haydut İsrail'in, ablukayla hayatta kalmaya çalışan Gazze halkına yardım ulaştırmak isteyen sivillerden oluşan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı müdahale, insanlığa yönelmiş açık bir saldırıdır. İsrail'in sicili kabarık yönetimi, hukuku, insan haklarını ve küresel vicdanı da kuşatma altına almaya çalışmaktadır. İçinde insani yardım gönüllülerinin bulunduğu gemilere silahla baskın düzenlemek haydutların korkularının göstergesidir. Yardım koridorlarının vurulduğu, sivillerin hedef alındığı bir ortamda, insani yardım girişimlerine saldırmak kabul edilemez bir vahşettir."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
