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AK Parti'den Gümüşova Belediye Başkanı Seçilen Kenan Sübekçi Göreve Başladı

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Ak Parti'den Gümüşova Belediye Başkanı seçilen Kenan Sübekçi, görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Sübekçi, daha sonra belediye binasına geçerek görevi Muharrem Tozan'dan devraldı.

Tozan, yerel seçimlerin ilçeye yakışır şekilde tamamlanmasından mutluluk duyduklarını belirterek, Sübekçi'ye başarılar diledi.

Sübekçi ise seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ederek, destek verenlere teşekkürlerini iletti.

Törene, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer katıldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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