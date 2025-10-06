AK Parti'den Gençlere 'Kampüs Anıları' Projesi

Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, üniversite öğrencilerine ilham vermek için NSosyal hesabından bakan ve genel başkan yardımcılarının yer aldığı "Kampüs Anıları" isimli videolar paylaşacak.

Gençlik Kollarından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında videolarda bakanlar ve genel başkan yardımcıları, öğrencilik yıllarına, kampüs hayatlarına, sınav dönemlerine, dostluklarına, yurt ve ev yaşantılarına dair anılarını anlattı.

Videolarda, katılımcılara "Üniversitede tercihinizi ne belirledi?", "Öğrencilik yıllarınızda sizi en çok zorlayan şey neydi?", "Notlarınızı kendiniz mi tutardınız yoksa arkadaşınızdan mı alırdınız?" ve "Üniversiteli gençlere bir tavsiye verseniz bu ne olurdu?" gibi sorular yöneltildi.

"Kampüs Anıları" serisinin ilk tanıtım videosu AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığının NSosyal hesabında paylaşıldı.

Bakan ve genel başkan yardımcılarının yer aldığı bölümler gelecek günlerde sırayla yayınlanacak.

Açıklamada, "Bu proje, siyaset sahnesine içtenlik ve samimiyet katarken hem gençler hem de gençliğini özleyenler için keyifli, ilham verici ve sıcak bir seri sunuyor." ifadelerine yer verildi.