AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video klip

Güncelleme:
AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla özel bir video klip hazırladı.

Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan klip, "Her Yaşta İzin Var" etiketiyle "Doğduğundan beri aşık istiklale... Nice yıllara Reis" başlığıyla AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşam öyküsünden ilham alınan çalışma, yapay zeka desteğiyle hazırlandı.

Erdoğan'ın lise yıllarında katıldığı bir şiir yarışmasında yaşadığı anıyı merkezine alan klipte, karşılaştığı provokasyonlara ve engelleme girişimlerine rağmen sahneyi terk etmeyen, inancıyla ve cesaretiyle dimdik durarak birinciliği kazanan gencin kararlılığı anlatılıyor.

Klipte lise yıllarındaki genç Erdoğan ile bugünün lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birbirini selamladığı sembolik sahne, "davanın, istikametin ve sarsılmaz iradenin yıllar içindeki sürekliliğini" ifade ediyor.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından dün yayımlanan ve "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve klibinin ardından gelen bu ikinci video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarım asırlık siyasi mücadelesinin ruhunu özetliyor.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
