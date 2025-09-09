AK Parti'den CHP'ye Sert Yanıt: İzmir Yürüyüşünde Neden Yoktunuz?

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

İnan, yazılı açıklamasında, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlamaları yürüyüşünde CHP'li milletvekillerinin yer almadığını belirtti.

"Koltuk kavgasına sabaha kadar nöbet tutanların, 9 Eylül sabahı yürüyüşe hali kalmıyor." ifadelerini kullanan İnan, şunları kaydetti:

"Çünkü onlar yine İstanbul'daki rant kavgalarının, koltuk pazarlıklarının ve ihale paylaşımının peşindeydiler. Koltuk ve ihale paylaşımında sabaha kadar nöbet tutanların, 9 Eylül sabahı İzmir'in kurtuluş yürüyüşüne gelmeye hali kalmıyor. Milletimizin gurur gününü anmak yerine rant kavgasına düşenlerin düştüğü seviyeyi de, kimin gerçekten İzmir'in yanında olduğunu da hemşehrilerimiz görüyor. Bir sonraki yıl inşallah biraz erken uyanıp gelirsiniz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan daha önce yaptığı açıklamasında, CHP'li milletvekillerinin 9 Eylül'de İstanbul'da ve partinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da çeşitli çalışmalarda bulunduklarını ifade etmişti.