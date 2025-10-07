Haberler

AK Parti'den Büyükşehir Belediyesi'ne Su Kesintisi Eleştirisi

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Ankara'da yaşanan su kesintileri ve ulaşım sorunları hakkında Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, yönetim sorumluluğunu yerine getirmediğini ifade etti.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine başkentte yaşanan su kesintilerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Baykoç, başkentte yaşanan su kesintileri, ulaşım sorunları ve belediye harcamalarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır söylüyoruz, haftalardır tekrarlıyoruz, CHP iradesiyle yönetilen ABB ve onun başkanı sayın Mansur Yavaş, yol yapmadınız, Ankara'yı trafik çilesine mahkum ettiniz. Su hatlarının bakım ve onarım çalışmalarını yapmadınız, şehri susuzlukla tanıştırdınız. Metro arızalarıyla toplu taşımayı 'toplu yaya'laştırdınız. Bunların yanında ne yaptınız? Mazereti kurumsallaştırdınız, her geçen gün daha da geriye giden bir şehir vizyonu ortaya koydunuz. Yönetim sorumluluğunu emanet aldığınız bu şehre ihanet etmeyin. Partinizin yıllardır yönettiği, keşmekeşin ve kaosun nirvanasını yaşattığı İzmir'i Ankara'ya taşımayın. Ankara'yı İzmirleştirmeyin."

