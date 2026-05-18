Ali Çetin, Uncalı ve Duraliler kavşaklarının bitiş tarihi açıkladı

AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Antalya'nın en büyük sorununa dönüşen trafik probleminin çözümüne yönelik 5'inin açılışı yapılan 8 kavşaktan Uncalı, Duraliler ve Abdurrahmanlar kavşaklarının ağustos sonuna kadar bitirileceğini duyurdu.

Ak Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, kentin en önemli sorunlarından biri olan ulaşımla ilgili kentte yapımı devam eden üstgeçit ve kavşak yatırımlarının bitirileceği tarihleri açıkladı. Ulaşımın ciddi manada sıkıntıya girmesiyle beraber Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu sorumluluktan kaçtığına dikkati çeken Ali Çetin, "Büyükşehir Belediyesi'nin 7 senedir bir tane kavşak yapmaması, vatandaşların aşırı derece mağdur olmasından kaynaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca, 'trafiği nasıl rahatlatırız' diye bir çalışma içerisine girdik. Bakanımız, vekillerimiz, MKYK üyemizle beraber Antalya'nın ana arterindeki trafik sıkıntısını rahatlatacak bir planlama yaptık. Bu planlamada Antalya geneline bütün olarak baktık. Sadece yollarla, kavşaklarla bu yükü almanın ötesinde, ilçelerdeki vatandaşlarımızın merkeze gelmesine neden olan merkezden hizmetlerle ilgili kendi ilçelerine yatırımlar yaparak, merkezin trafik yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Bu manada Aksu'da sağlık merkezi, Konyaaltı'nda hastane gibi okullar, hastaneler, sağlık merkezi yatırımları yapıldı veya devam ediyor. Böylece ilçelerdeki vatandaşımız merkeze gelmeden yerinde hizmeti alabilecek" dedi.

ÜÇ KAVŞAKTA ÇALIŞMALAR SONA YAKLAŞIYOR

Trafik yükünü rahatlatmak için en önemli yatırımların kavşaklar ve üstgeçitler olduğunu belirten Çetin, "Ulaştırma Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanımızın onayıyla verdiği 8 kavşak sözü vardı. Bunlardan 5'i verilen sürelerden de daha kısa zamanda tamamlandı. Kepezüstü, Döşemealtı, Serik gibi bölgelerde Antalyalılara kazandırdık. Sanayi kavşağı çok önemliydi. Antalya'nın yükünü ciddi manada alan bir kavşak oldu. ve üç kavşağımızda da sona doğru gidiyoruz" diye konuştu.

ABDURRAHMANLAR KAVŞAĞI AĞUSTOSTA BİTİYOR

Serik Abdurrahmanlar kavşağındaki çalışmaların devam ettiğini kaydeden Çetin, "Şu anda o hattı kullanan hemşerilerimiz bir miktar sıkıntı yaşıyor ama yeni yatırım yapılmadan, cefası çekilmeden sefası sürülmüyor. İnşallah kısa bir zamanda da Antalyalılar o bölgede rahat kullanımlı bir kavşağa sahip olacak. Ağustos ayı gibi bitirilmesini hedefliyoruz" dedi.

SERİK YOLU DA GENİŞLİYOR

Serik'e kadar olan kısmında çevre yolunun 1 şerit gidiş, 1 şerit geliş genişletme çalışmalarının başlatıldığını da açıklayan Çetin, "Yani Büyükşehir'in sorumluluğundaki trafiğin bittiği noktadan alıp Serik merkeze kadar olan kısmı 1 şerit gidiş ve 1 şerit geliş olarak başlattık. Mevcut yolu genişleterek, kavşakla beraber daha konforlu bir ulaşım sağlamak adına gece gündüz çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

UNCALI KAVŞAĞI HAZİRAN SONU AÇILIYOR

Sanayi kavşağının devamında yapımı devam eden Uncalı ve Duraliler kavşaklarıyla ilgili bilgi veren Çetin, "Bu iki kavşağın sözleşmesi 2026 sonu itibarıyla teslim edilmek üzere ihalesi yapılmıştı. Burada da yine gece gündüz durmadan çalışıyor Karayolları ekiplerimiz ve taşeron firma yetkilileri. Nasip olursa bu senenin haziran ortası, sonu gibi Uncalı'nın bir şeridini en azından açmayı planlıyoruz. Temmuz sonu gibi de diğer şeridini" dedi.

DURALİLER KAVŞAĞI AĞUSTOS SONU BİTİYOR

Duraliler kavşağının ise çok büyük bir proje olduğuna vurgu yapan Çetin, "Sanayi Kavşağı ve Kepezüstü Kavşağı'nın tam beş katı kadar büyüklükte bir metrajı barındırıyor Duraliler Kavşağı. Bir viyadük var. Bunun da 2026 sonunda bitmesi planlanmışken, Allah izin verirse ağustos sonu itibarıyla da üst köprüden geçişini trafiğe açacak şekilde planlama çalışmalarımız devam ediyor. Yetkililerimiz bu noktada takip ediyor. İnşallah Uncalı ve Duraliler kısmı iki kavşağımızın da haziran, temmuz ve ağustos aylarında trafiğe açılmış olacak" diye konuştu.

YENİ ULAŞTIRMA SÜRPRİZLERİ

Bazı yan yollarla ilgili ufak tefek çalışmaların ağustos sonuna sarkabileceğini aktaran Ali Çetin, "Sona doğru yaklaşıyoruz. Biz Antalyalılar için durmadan çalışmaya, projeler üretmeye, bakanlıklarımızın eliyle Antalya'mıza katkı koymaya devam ediyoruz. Tasarruf tedbirlerinin olduğu bir dönemde şehrin her noktasında ciddi manada yatırımlar aldık. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Ulaştırma konusunda yeni sürprizlerimiz de var. Takip ettiğimiz projeler, ulaştırma bakanımızla da bu noktada görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah yakın bir zamanda yine farklı sürprizlerimizi Antalyalılara duyuracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı