AK Parti Tokat İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Nursel Yürür, 28 Şubat darbesinin 29. yıl dönümünde darbe zihniyetini kınadı ve AK Parti'nin darbe girişimlerine karşı duruşunu vurguladı.

Ak Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Nursel Yürür, "Ak Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.

Yürür, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat darbesinin 29. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınadıklarını söyledi.

28 Şubat'ın sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı şekilde kurgulanmış bir darbe olduğunu belirten Yürür, ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusu olduğunu vurguladı.

Millet iradesine karşı tanklar yürütüldüğünü anlatan Yürür, şunları kaydetti:

"Seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesinin kurumlarına sırf dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır. AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk."

