AK Parti Milletvekili Ahlatcı Osmancık'ta Ziyaretlerde Bulundu
AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Osmancık'ta Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ü ziyaret ederek ilçedeki projeler hakkında bilgi aldı. Ardından parti binasında yöneticiler ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Ahlatcı, muhtarların taleplerini dinledi.
Ak Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Osmancık ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Osmancık Belediyesini ziyaret eden Ahlatcı, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'den ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.
Gelgör, ilçeye sağladığı destek ve katkılardan ötürü Ahlatcı'ya teşekkür etti.
Belediye ziyareti sonrası AK Parti ilçe binasında parti yöneticileri ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Ahlatcı, muhtarların taleplerini dinledi.
Kaynak: AA