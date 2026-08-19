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Gider, Lapseki Panayırı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Gider, Lapseki Panayırı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Belediyesince düzenlenen Geleneksel Lapseki Panayırı'nı ziyaret etti. Partililerin eşlik ettiği ziyarette Gider, esnafa hayırlı kazançlar dileyip vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca panayırda stant açan Lapsekispor'u ziyaret eden Gider'e kulüp forması hediye edildi.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Belediyesince düzenlenen Geleneksel Lapseki Panayırı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Gider'e ziyaretinde AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen ile AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Evran ve partililer eşlik etti.

Panayır alanındaki tezgahları gezen Gider, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Gider, panayırda satış reyonu açan Lapsekispor'u da ziyaret etti. Lapsekispor Antrenörü Mustafa Zengin, ziyaretin anısına Gider'e kulübün formasını hediye etti.

Kaynak: AA
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