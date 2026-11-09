AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gider, mesajında Atatürk'ün, milletin en ağır şartlar altında dahi bağımsızlığından vazgeçmeyeceğine inanan, bu inancı Milli Mücadele'nin kararlılığına, ardından Cumhuriyet'in kuruluş iradesine dönüştürmüş bir lider olduğunu belirtti.

Atatürk'ün mücadelesinde, milletine duyduğu güven kadar, şartları doğru okuyan ve geleceği gözeten bir devlet aklı olduğunu aktaran Gider, "Çanakkale'de bu mücadelenin izleriyle her gün yan yanayız. Conkbayırı'nda, Anafartalar'da ve yarımadanın her köşesinde, bir milletin varlığını korumak için ödediği bedeli görüyoruz. Mustafa Kemal'in askeri dehasının ve liderliğinin öne çıktığı bu topraklar, bağımsızlığımızın hangi fedakarlıklarla kazanıldığını ve bize emanet edilen vatanın değerini hatırlatıyor." ifadesine yer verdi.

Atatürk'ü anmanın, Cumhuriyet'in geleceğine karşı sorumluluk duymanın, ülkenin meselelerine akılla ve bilgiyle yaklaşmanın, milletin birliğini korumanın ve Türkiye'nin kendi kararlarını kendi iradesiyle verebilme gücünü büyütmek demek olduğunu vurgulayan Gider, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bize düşen; bilimde, eğitimde, üretimde ve teknolojide daha güçlü bir Türkiye için çalışmaktır. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda attığımız her adımda, bağımsızlığımızı sağlamlaştırma ve ülkemizi çağdaş medeniyet düzeyinin üzerine taşıma sorumluluğunu taşıyoruz. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği bulunan herkese saygı ve minnetimi sunuyorum."

Kaynak: AA