AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol Kadınlarla Buluştu

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, çeşitli meslek dalları ve sosyal gruplarda yer alan kadınlarla bir araya geldi.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Demirkol, Paşaköy Mahallesi'ndeki otelin toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada kadınlara karanfil verdi.

Kadınların sorunlarını dinleyen Demirkol, çözüme yönelik hazırladığı projelerden bahsetti.

Kendisine yöneltilen mülteci sorusunu yanıtlayan Demirkol, insani değerlerin kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bolu'da da bu konuyu hassasiyetle takip ettiklerini belirten Demirkol, "Mültecilerin onuruna dokunmadan insani hassasiyetler gözetilerek memleketlerine dönmeleri için uğraşacağız. İçişleri Bakanlığımızla uyumlu çalışarak sığınmacıları ülkelerine göndermek istiyoruz. Bu konuda ivedilikle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Demirkol, süreç içerisinde mültecilerle ilgili söylemlerin mevcut belediye yönetiminin başarısızlıklarını örten kurtarıcı bir buton olarak görüldüğünü, az konuşup çok iş yaparak mülteci sayısını düşüreceklerini kaydetti.

Mevcut belediye yönetiminin ortaya koyduğu söylemlerin işe yaramadığını belirten Demirkol, şöyle devam etti:

"Bu söylemlerin turizm kenti olan ilimizde turist sayısını azalttığı görülmekte, esnafımıza ve bu sektörde çalışanlarımıza zarar vermekte. Biz turizmi, turizmle ilgili sektörleri koruyarak mülteci sayısını azaltacağız. Az konuşup çok iş yapacağız. Çevre illerimize göre mülteci sayısını azaltmada Bolu Belediyesinin bu konuda ne kadar başarısız olduğu resmi rakamlarda belli. İlimizde Suriyeli sığınmacı sayısı 4 binken, Düzce'de 1300, Kastamonu'da 1385, Karabük'te 1275. Mevcut yönetim mülteci konusunu acil kurtarma butonu olarak kullanmasına rağmen en yüksek sayı bizde."

Demirkol, eğitim için Bolu'ya gelen yabancı öğrencilerin mezun olup ülkelerine dönmesinin de giden mülteci sayısına eklendiğini aktardı.