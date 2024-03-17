AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Seçim Afişlerinin Yırtılmasına Tepki Gösterdi

AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kentin bazı noktalarındaki seçim afişlerinin yırtılmasına tepki gösterdi.

Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, ildeki seçim çalışmalarının dostluk içinde yürütüldüğünü belirtti.

Buna karşın Osmangazi ve İstasyon mahallelerindeki kendisine ait seçim afişlerinin kimliği belirsiz kişilerce yırtıldığını aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Yapılan saldırı çirkin ve üzücü. Bu tür eylemler, seçim çalışmalarımızın ne kadar verimli geçtiğini göstermektedir. Kampanya süresince sürekli birleştirici olduğumuza vurgu yaparken, bu tür bir saldırının gerçekleşmesi gerçekten üzücü. Yapılan saldırı sadece bize değil, Bilecik halkına da yapılmıştır. Bu çirkin eyleme karşı birleştirici olmaya devam edeceğiz."

Yaman, bölgedeki MOBESE kameralarının incelemeye alınarak gerekli hukuki sürecin başlatıldığını sözlerine ekledi.