AK Parti Beypazarı'nda Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

AK Parti Beypazarı'nda Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, Kurban Bayramı vesilesiyle düzenlediği bayramlaşma programında halkla bir araya geldi. İlçe Başkanı Halil Etili, tüm vatandaşların bayramını kutladı ve yaşlıları ziyaret ettiklerini belirtti.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, ilçe başkanlığında düzenlenen programda, bayramlaşmada halk ile kucaklaştıklarını belirterek, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Etili, bayramda yaşlılara ziyarette bulunduklarını, ellerini öperek bayramlarını kutladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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