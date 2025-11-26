AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, MKYK üyesi Mustafa Özkan, İl Başkan Yardımcısı Arif Küçük, İl Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Uslu, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, Kadın Kolları Başkanı Fatma Hancızadeoğlu, Teşkilat Başkanı Lütfi Karakaya, mahalle temsilcileri ve partililer katıldı.

İlçe Başkanı Halil Etili, yaptığı konuşmada genel bir değerlendirme yaparken, ilçeye 750 konutluk TOKİ'nin yapılmasını sağladıklarını, daha öncesi yapımına başlanan Spor Salonu'nun tamamlanmak üzere olduğunu, Devlet Hastanesine hekim ve personel atamasının yapıldığını, İlçe Başkanlığı olarak Hükümet ve vatandaş arasında köprü vazifesi gördüklerini söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarda bulunduklarını ve yapılacak olan ilk yerel seçimde yeniden Beypazarı Belediye Başkanlığını alacaklarını ifade etti.

AK Parti MKYK üyesi Mustafa Özkan, AK Parti olarak herkesi kucaklayacaklarını, tek tek önceki dönem partililere ziyaretlerde bulunacaklarını, ayrıştıran değil, kucaklayan olacaklarını dile getirdi.

Özkan, "Beypazarı'ndaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Biz de değerlendirmelerimizi genel merkezlerimizde dile getirerek partimizi bilgilendirmeyi sürdürüyoruz. Sorun üreten değil, sorun çözen olacağız. Bakın bugün burada, partili kardeşlerimizin olduğu gibi, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanımız var, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz var. Biz, parti olarak yaptıklarımızı anlatmayı sürdüreceğiz." dedi.