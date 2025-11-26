Haberler

AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi toplantısında İlçe Başkanı Halil Etili, ilçeye yapılacak projeler ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili bilgiler verdi. MKYK üyesi Mustafa Özkan, partinin kucaklayıcı yaklaşımını vurguladı.

AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, MKYK üyesi Mustafa Özkan, İl Başkan Yardımcısı Arif Küçük, İl Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Uslu, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, Kadın Kolları Başkanı Fatma Hancızadeoğlu, Teşkilat Başkanı Lütfi Karakaya, mahalle temsilcileri ve partililer katıldı.

İlçe Başkanı Halil Etili, yaptığı konuşmada genel bir değerlendirme yaparken, ilçeye 750 konutluk TOKİ'nin yapılmasını sağladıklarını, daha öncesi yapımına başlanan Spor Salonu'nun tamamlanmak üzere olduğunu, Devlet Hastanesine hekim ve personel atamasının yapıldığını, İlçe Başkanlığı olarak Hükümet ve vatandaş arasında köprü vazifesi gördüklerini söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarda bulunduklarını ve yapılacak olan ilk yerel seçimde yeniden Beypazarı Belediye Başkanlığını alacaklarını ifade etti.

AK Parti MKYK üyesi Mustafa Özkan, AK Parti olarak herkesi kucaklayacaklarını, tek tek önceki dönem partililere ziyaretlerde bulunacaklarını, ayrıştıran değil, kucaklayan olacaklarını dile getirdi.

Özkan, "Beypazarı'ndaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Biz de değerlendirmelerimizi genel merkezlerimizde dile getirerek partimizi bilgilendirmeyi sürdürüyoruz. Sorun üreten değil, sorun çözen olacağız. Bakın bugün burada, partili kardeşlerimizin olduğu gibi, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanımız var, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz var. Biz, parti olarak yaptıklarımızı anlatmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.