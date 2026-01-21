Haberler

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı toplantısı yapıldı

Güncelleme:
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Halil Etili, toplantının verimli geçtiğini belirtti. Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal'ın katılımıyla iki ilçenin sorunları ve işbirliği konuları ele alındı.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, haftalık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, toplantının çok verimli geçtiğini söyledi.

AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal'ın da katıldığı toplantıda iki ilçenin sorunları ve işbirliği konuları ele alındı. ??????????????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
