AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı toplantısı yapıldı
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Halil Etili, toplantının verimli geçtiğini belirtti. Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal'ın katılımıyla iki ilçenin sorunları ve işbirliği konuları ele alındı.
AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal'ın da katıldığı toplantıda iki ilçenin sorunları ve işbirliği konuları ele alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel