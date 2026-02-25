Haberler

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı haftalık olağan toplantısını yaptı

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı haftalık olağan toplantısını yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halil Etili, düzenli olarak gerçekleştirdikleri haftalık olağan toplantılarında ilçenin ve köylerin sorunlarını il yönetimine aktardıklarını belirtti.

Ak Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, haftalık olağan toplantılarını yaptıklarını belirtti.

İlçe başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan Etili, toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Etili, "Parti olarak, ilçemizin, köylümüzün sıkıntılarını, il yönetimimize taşırken, sayın milletvekillerimizi de bilgilendiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız

Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

CHP'li başkanın kızından taciz davasının seyrini değiştirecek ifade
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti

Olaylı çiftten beklenmedik karar! 7 ayda bitti