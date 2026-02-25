AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı haftalık olağan toplantısını yaptı
Halil Etili, düzenli olarak gerçekleştirdikleri haftalık olağan toplantılarında ilçenin ve köylerin sorunlarını il yönetimine aktardıklarını belirtti.
Ak Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, haftalık olağan toplantılarını yaptıklarını belirtti.
İlçe başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan Etili, toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Etili, "Parti olarak, ilçemizin, köylümüzün sıkıntılarını, il yönetimimize taşırken, sayın milletvekillerimizi de bilgilendiriyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak