AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Etili'den İl Müftü Yardımcısı Arcaklıoğlu'na ziyaret
Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu'nu ziyaret ederek ilçelerindeki taleplerini iletti. Arcaklıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel