AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Etili'den İl Müftü Yardımcısı Arcaklıoğlu'na ziyaret

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Etili'den İl Müftü Yardımcısı Arcaklıoğlu'na ziyaret
Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu'nu ziyaret ederek ilçelerindeki taleplerini iletti. Arcaklıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Ankara İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu'na ziyarette bulundu.

İlçe Başkanı Etili, beraberindekilerle ziyaret ettiği İl Müftü Yardımcısı Arcaklıoğlu'na ilçelerindeki talepleri iletti.

Arcaklıoğlu da ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

