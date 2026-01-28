Haberler

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Etili, evi yanan kişiyi ziyaret etti

Güncelleme:
Halil Etili, Cumhuriyet Mahallesi'nde evi yangında zarar gören aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, destek olacaklarını açıkladı.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Cumhuriyet Mahallesi'nde evi yanan kişiye ziyarette bulundu.

Etili, yangında evin zarar gördüğünü, eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Mağduriyet yaşanmaması için destek olunacağını anlatan Etili, "Geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Soğuk kış günlerinde bu kişinin daha çok mağdur olmaması için yardımda bulunacağız." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
