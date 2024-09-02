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AK Parti Belediye Meclis Üyeleri İşten Çıkarılan İşçilere Destek Verdi

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Iğdır'da, AK Parti belediye meclis üyeleri, işten çıkarmalara tepki göstermek amacıyla meclis toplantısına katılmayarak işçilere destek verdi. 204 işçinin iş akdine son verilmişti.

Iğdır'da, AK Parti belediye meclis üyeleri, belediyedeki işten çıkarmalara tepki göstermek amacıyla bu ayki ilk meclis toplantılarına katılmayarak iş akdine son verilen 204 işçiye destek verdi.

Toplantıya katılmayan 9 meclis üyesi, belediye binası önünde kurulan çadırda işçileri ziyaret etti.

Burada üyeler adına basın açıklaması yapan Belediye Meclis Üyesi Kürşat Şimşek, iş akdine son verilen işçilerin yanında olduklarını söyledi.

"Belediye meclis toplantılarına katılmayacağız"

Bugün belediyede yeni dönem meclis toplantısının olacağını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Biz o toplantıya katılmadık, haksız yere işten çıkarılan işçilerin yanına gelerek toplantımızı burada işçilerin arasında yapmaya karar verdik. Biz her zaman işçiden yana olduk. Konumuz işten haksız yere, bir mesajla çıkarılan işçilerin görevlerine geri dönmeleridir. Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, işten çıkarmalar ile ilgili olarak konuyu Meclis'e bile getirmeden kendi başına karar vermiştir. İşçilerin yanındayız ve bu vesileyle belediye meclis toplantılarına katılmayacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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