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AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Gercüş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Gercüş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Güncel Haberler

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Gercüş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Gercüş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna yönelik çalışmalarını sürdüren Nasıroğlu, Gercüş'ün Yolağzı ve Karapınar beldelerini ziyaret etti.

İlçede Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner ve partililerce karşılanan Nasıroğlu, vatandaşlarla görüştü.

Bu seçimin önemine değinen Nasıroğlu, "Türkiye Yüzyılının inşasına omuz verelim. Tüm vatandaşları oy vermeye davet ediyorum. Her vatandaşımız sandık başına gitsin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek versin." dedi.

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Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Güncel

Ferhat Nasıroğlu Milletvekili Batman Gercüş Güncel Haberler

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