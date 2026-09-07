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AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu esnaf ve vatandaşlarla buluştu

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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi, kentin gelişimi için sahada çalışmaların süreceğini belirtti. Ziyarete İl Başkanı Hüseyin Şansi de eşlik etti.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Şemsiye Sokak ve Gülistan Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Nasıroğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.

Nasıroğlu, esnafın ile vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinledi.

Kentin gelişimi için vatandaşların ve esnafın görüşlerine önem verdiklerini belirten Nasıroğlu, şehrin nabzını sahada tutmaya ve hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

Nasıroğlu'na ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de eşlik etti.

Kaynak: AA
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