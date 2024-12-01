AK Parti Batman'da Ortak Akıl Toplantısı Düzenledi

Batman'da "Ak Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, millette hizmet etmekten başka bir sevdalarının olmadığını söyledi.

"Onlar yakıp yıktıkça bizler inşa edeceğiz." diyen Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim bu coğrafya ve ülkeye bir sevdamız var. Bu memlekette yapacağımız ve yapmamız gereken çok hizmet var. Bunu da kim yapacak? Bu davaya inanan ve memleketini seven insanlar yapacak. Bunun için de çok çalışmak ve üretmek lazım. Yıkmak ve bozmak en kolayıdır ama tamir etmek zordur."

Bazı kesimlerin sorun çıkarıp, onun üzerinden siyaset yürüttüklerini dile getiren Nasıroğlu, şöyle dedi:

"Kin ve nefret siyaseti güden bu zihniyetin taş üstüne taş koymadıkları gibi bu memlekete hiçbir katkıları da olmamıştır. Çalışmayan, emek vermeyen ve bir işin nasıl yapıldığını bilmeyenler oturduğu yerde ahkam kesiyor. 'Yap' dediğinde ortadan kaybolurlar. 'Memlekette taş üstüne taş koyalım' dediğimiz de yine yoklar ama taş atmada ve yıkıp dökmede hemen ortaya çıkarlar."

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.