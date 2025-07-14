AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbey, mesajında 15 Temmuz'un Türk milleti için asırlar boyu unutulmayacak, nesiller boyu anlatılacak bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

15 Temmuz'un vatan ve millet düşmanlarının hain emellerinin cennet vatanın üstünde tüten en son ocak sönmeden hayat bulamayacağının ifadesi olduğunu belirten Canbey, şunları kaydetti:

"Genci yaşlısıyla Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterildiği gündür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz günü söylediği, 'Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım ben bugüne kadar.' ifadesiyle bu milletin yenilemez olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Son olarak, bizler de aynı kararlılıkla, ecdadımızdan aldığımız güçle, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan izinde Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz."

Canbey, 15 Temmuz gecesi şehadet mertebesine ulaşan kahramanlara ve tüm aziz şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sıhhat ve afiyet diledi.