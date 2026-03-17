AK Parti Aydın İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Aydın İl Başkanlığınca, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İl Başkanı Mehmet Erdem, partililerle bayramlaştı.

Parti binasında konuşma yapan Savaş, milletvekilleri, il başkanı ve büyükşehir belediye başkanıyla birlikte şehrin ihtiyacı olan yatırımların takipçisi olduklarını belirterek, elbirliğiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve projelerine değinen Özmen ise Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Sarıbaş da ramazan boyunca iftar ve sahur programlarına katılarak vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Erdem de ramazan dolayısıyla teşkilatların özveriyle çalıştığını söyledi.

Çerçioğlu da katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.