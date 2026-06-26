Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'nın Çiba eyaletinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 43 kilometre olarak ölçülürken, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Japonya'nın Çiba eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Çiba'nın Yokoşiba bölgesinin 3 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, 43 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç