Haberler

Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın Çiba eyaletinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 43 kilometre olarak ölçülürken, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Japonya'nın Çiba eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Çiba'nın Yokoşiba bölgesinin 3 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, 43 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli futbolcuların moral bozukluğu suratlarına yansıdı

Herkes bu anları konuşuyor!
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı

Ünlü ismin cenazesinde olay! Kadınlar da saf tutmak isteyince...

Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor

Ezber bozan karar! Araçlardan bu aksam kaldırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kökünü kazıyacağız' talimatı sonrası tüm şüpheliler tutuklandı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" talimatı sonrası hepsi tutuklandı
Ablasının gözü önünde darbedilip kaçırılan Songül bulundu! Failler en yakını çıktı

Darbedilip kaçırılan Songül'den haber var! Failler en yakını çıktı
Ocağı ve gazı unuttular! Fransa'da pencere önünde kahvaltı keyfi

Bu ülkede ocağa ihtiyaç kalmadı!
Arda Güler'den Montella'ya anlamlı destek! Golü attı, soluğu yanında aldı

Yaptığı hareket golünün önüne geçti!