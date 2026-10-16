Haberler

AK Parti Ardahan İl Başkanı Şenel, gazetecilerle yeni dönem hedeflerini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hasan Şenel, kentteki gazetecilerle bir araya gelerek yeni dönem çalışmalarını değerlendirdi. Şenel, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ile kente yeni hizmetler kazandırmak istediklerini ve vatandaşların taleplerini önemsediklerini belirtti.

Ak Parti Ardahan İl Başkanı Hasan Şenel, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir süre önce AK Parti Ardahan İl Başkanlığı görevine getirilen Şenel, gazetecilerle buluşmasında, partisinin kentte yürüteceği çalışmalar ve yeni döneme ilişkin hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ile kente yeni hizmetler kazandırmak istediklerini belirten Şenel, vatandaşların beklenti ve taleplerini önemsediklerini söyledi.

AK Parti olarak geçmişte olduğu gibi bugün de aynı heyecan ve enerjiyle millete hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Şenel, "Ardahan'ın gelişmesi için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu

9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak

Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Hepsi zorla orduya alınacak
Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı! İşte dikkat çeken rakamlar

Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı
Murat Cemcir’in şirketine iflas kararı! Avukatından açıklama geldi

Şirketine iflas kararı verilmişti! Oyuncunun cephesinden ilk açıklama
Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...

Sel felaketinde acı detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
33 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! Banka hesabı ve GSM hattı toplayıp para nakletmişler

Siber polisinden ortak çalışma! Parayı böyle nakletmişler
Bayhan’dan din değiştirdiği iddialarına yanıt: Benim dinim İslam

Bayhan’dan “Din değiştirdi” iddialarına yanıt
Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü