Üye Girişi
Haberler

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kemer'de destek istedi

Güncelleme:

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kemer ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ve İlçe Belediye Başkan adayı Rahman Şeker için destek istedi. Uslu, Kemer Belediye Başkan adayı Rahman Şeker ve meclis üyesi adaylarıyla ilçede ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kemer ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ve İlçe Belediye Başkan adayı Rahman Şeker için destek istedi.

Uslu, Kemer Belediye Başkan adayı Rahman Şeker ve meclis üyesi adaylarıyla ilçede ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kemer'in yıllardır belediyecilik hizmetlerinden mahrum kaldığını belirten Uslu, "Kemeri hak ettiği noktaya taşımak, potansiyelini yerel hizmetlerle taçlandırmak için önümüzde büyük bir fırsat var. 31 Mart için adaylarımız hazır, Kemerli hemşerilerimiz kararlı." ifadesini kullandı.

Uslu, 15 yıldır Kepez'de önemli hizmetler yapan Hakan Tütüncü ile de büyükşehrin hak ettiği hizmeti alacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hakan Tütüncü Milletvekili AK Parti Antalya Kemer Antalya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adem Kınalı kimdir? AK Parti Erzurum- Narman Belediye Başkan adayı Adem Kınalı kaç yaşında, nereli? Necati Selçuk kimdir? MHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk kaç yaşında, nereli? Osman Belli kimdir? AK Parti Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı Osman Belli kaç yaşında, nereli? Savcı Şaka kimdir? AK Parti Erzurum- Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka kaç yaşında, nereli? Sedat Gümüş kimdir? AK Parti Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı Sedat Gümüş kaç yaşında, nereli? Zeki Kayda kimdir? MHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda kaç yaşında, nereli? Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli? Recep Karataş kimdir? AK Parti Erzurum- Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Tosun kimdir? MHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? Serdal Şan kimdir? AK Parti Erzurum- Hınıs Belediye Başkan adayı Serdal Şan kaç yaşında, nereli? Ercan Akyosun kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Ercan Akyosun kaç yaşında, nereli? Seyhun Saydın kimdir? AK Parti Erzurum- Çat Belediye Başkan adayı Seyhun Saydın kaç yaşında, nereli? Necdet Türk kimdir? MHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Çıbık kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Çıbık kaç yaşında, nereli? Eyüp Tavlaşoğlu kimdir? AK Parti Erzurum- Aziziye Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title