AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kemer'de destek istedi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kemer ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ve İlçe Belediye Başkan adayı Rahman Şeker için destek istedi.

Uslu, Kemer Belediye Başkan adayı Rahman Şeker ve meclis üyesi adaylarıyla ilçede ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kemer'in yıllardır belediyecilik hizmetlerinden mahrum kaldığını belirten Uslu, "Kemeri hak ettiği noktaya taşımak, potansiyelini yerel hizmetlerle taçlandırmak için önümüzde büyük bir fırsat var. 31 Mart için adaylarımız hazır, Kemerli hemşerilerimiz kararlı." ifadesini kullandı.

Uslu, 15 yıldır Kepez'de önemli hizmetler yapan Hakan Tütüncü ile de büyükşehrin hak ettiği hizmeti alacağını ifade etti.