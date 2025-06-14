AK Parti Adana İl Başkanı'ndan Huzurevi Sakinlerine Babalar Günü Ziyareti

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AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Babalar Günü etkinliğinde huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek, büyüklerin tecrübelerinin önemine vurgu yaptı. Dağlı, devletin yaşlıların her zaman yanında olduğunu belirtti.

Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, "Babalar Günü" etkinliğinde huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Dağlı, AK Parti Adana İl Sosyal Politikalar Başkanı Filiz Kepme ve İl Başkan Yardımcısı Kürşat Koç tarafından Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldiği yaşlıların Babalar Günü'nü kutladı.

Dağlı, yaptığı konuşmada, büyüklerin tecrübelerinin kendileri için yol gösterici olduğunu söyledi.

Devletin her zaman yaşlıların yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Dağlı, "Bizler de bu özel günde siz değerli büyüklerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlerin hayır duaları bizler için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan huzurevi sakinleri de Başkan Dağlı ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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