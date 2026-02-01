Haberler

AJet'in İstanbul-Tahran seferini yapan uçağı, hasta yolcu nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı

AJet'in Sabiha Gökçen-Tahran seferini yapan uçağı, rahatsızlanan bir yolcu nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hasta yolcu hastaneye kaldırıldıktan sonra uçak yeniden havalandı.

AJet'in, Sabiha Gökçen- Tahran seferini yapan uçağı, hasta yolcu nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"VF 183 koduyla Sabiha Gökçen- Tahran seferini yapan yolcu uçağımız, rahatsızlanan yolcu nedeniyle acil iniş kodu vererek Ankara'ya iniş yapmıştır. Rahatsızlanan yolcu uçaktan indirilerek hastaneye kaldırılmıştır. Yeniden havalanan uçak Tahran'a inişini gerçekleştirmiştir."

