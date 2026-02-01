AJet'in İstanbul-Tahran seferini yapan uçağı, hasta yolcu nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı
AJet'in Sabiha Gökçen-Tahran seferini yapan uçağı, rahatsızlanan bir yolcu nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hasta yolcu hastaneye kaldırıldıktan sonra uçak yeniden havalandı.
AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"VF 183 koduyla Sabiha Gökçen- Tahran seferini yapan yolcu uçağımız, rahatsızlanan yolcu nedeniyle acil iniş kodu vererek Ankara'ya iniş yapmıştır. Rahatsızlanan yolcu uçaktan indirilerek hastaneye kaldırılmıştır. Yeniden havalanan uçak Tahran'a inişini gerçekleştirmiştir."
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel