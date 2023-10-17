Ajda Pekkan Harbiye'de muhteşem konser verdi

Süperstar Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Yağmurlu ve serin havaya rağmen biletleri tükenen konserde hayranları keyifli bir akşam geçirdi. Ajda Pekkan, Cem Adrian'la düet yapacaklarını müjdeledi.

Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk 10. Yıl Konserlerinde sahneye çıktı. Yağmurlu ve serin havaya rağmen biletleri tükenen konserde sanatçıyı dinlemeye gelen hayranları keyif dolu bir akşam yaşadı.

KerkiSolfej'in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında İstanbullu sevenlerinin karşısına çıkan Ajda Pekkan'ın şarkılarına Harbiye Açıkhava'da binlerce hayranı akşam boyunca eşlik etti.

Açık havaya özel hazırlanan repertuarda birbirinden sevilen şarkılarının sevenleriyle birlikte söyleyen Süperstar, konser için Kolombiya ve Ukraynadan gelen dansçılarla açık havayı yıktı geçti.

Cem Adrian'la Sürpriz Düet

Sahneye Cem Adrian'ı davet eden Pekkan, 'Sen Benim Şarkılarımsın' ve 'Sensiz Yıllarda' parçasına yaptığı düetle alkış yağmuruna tutuldu. Ajda Pekkan Cem Adrian'ın albümünde düet yapacaklarının müjdesini sahnede verdi.

Burcu Sedef imzalı kıyafetiyle bu geceye özel olarak hazırlanan Ajda Pekkan, iki buçuk saat süren performansının yanı sıra muhteşem enerjisiyle ve olağanüstü yorumuyla kendine bir kez daha hayran bıraktı