Aizanoi Kısa Film Festivali Başladı

Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Aizanoi Kısa Film Festivali", Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde başladı.

Festivalin ilk gününde açılış töreninin ardından senarist Pınar Uysal söyleşisi ve yarışmaya seçilen kısa filmlerin gösterimleri yapıldı.

Açılışta konuşan Festivalin Düzenleme Komitesi Başkanı Dr. Murat Yıldız, Çavdarhisarlı kadınların festivale destek olduklarını belirterek, "Ne derseniz deyin burada Aizanoi'liler yaşıyor. Bu topraklarda köklerimizden bir şeyler taşıyoruz. Bu festivalde filmleri izleyebildiğimiz, onların peşinden koşabildiğimiz bir iş olsun istedik. Bir anlamda gastronomi festivali gibi de olsun istedik. Bu sofranın üzerinde binlerce yıllık geçmişi sorgulayabilelim istedik. Bugünden itibaren şu filmlerin gıybetini yapalım dedik. İlk günümüzde aramızda olduğunuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Dizi senaristliği üzerine konuşma yapan Uysal ise sürecin zorluklarından bahsederek, şöyle konuştu:

"Gün sonunda duygular için bir şeyler yapıyoruz. Öykünüzü yazarsınız ve satmaya çalışırsınız. Onları okurlar, değerlendirirler. Yapmak isterler. Size bir bölüm yazdırdılar. ya da şöyledir. Aslında zaten ortada bir hikaye vardır kabaca. Onun üzerine çalışmaya başlarsınız. İlham nereden geliyor derseniz, söyleyecek bir sözünüz varsa yazmaya başlıyorsunuz. Benim kendi hikayemi yazma şansım olmadı."

Törenin ardından festival kapsamındaki yapımlardan Cihan Yıldırım'ın "Sona Doğru", Mehmet Ali Poyraz'ın "Yaren", Semih Sağman'ın "Hayatımın En Güzel Günü" filmleri gösterildi.

Bu yıl iki kategoriden oluşan kısa film festivalinde ilk kategoride "Kategori Yollar, Göçler ve Yemekler" jürisinde başkanlığı yönetmen, gazeteci, yazar Nebil Özgentürk üstlenirken senarist Pınar Uysal ve yönetmen Kağan Özdemir de jüride bulunuyor.

"Çevre Etiği" ve "Doğa Felsefesi" kategorisinde jüri başkanlığını Prof.Dr. Nesrin Çobanoglu yaparken, harp coğrafyası uzmanı ve sosyal çevre bilimci Selim Erdoğan ile Doç. Dr. M. Said Tuğcu da jüride yer alıyor.

Festival, 24 Ağustos'a kadar devam edecek, ödül töreniyle son bulacak.