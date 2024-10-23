Üye Girişi
Haberler

Aizanoi Antik Kenti'nin Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı

Aizanoi Antik Kenti'nin Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çavdarhisar'daki Aizanoi Antik Kenti'nde yapılan aydınlatma çalışmaları, tarihi kalıntıların korunması amacıyla arkeologlar gözetiminde gerçekleştirildi. Aydınlatma ile antik kentin gece de ziyaretçilere açılması sağlanacak.

? Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, aydınlatma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan aydınlatma çalışmaları, tarihi kalıntıların zarar görmemesi için iş makineleri kullanılmadan Aizanoi Kazı Başkanlığı'nda görevli arkeologlar gözetiminde gerçekleştirildi.

OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, AA muhabirine, Kütahya Valiliği öncülüğünde 2018 yılında başlayan aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Tarihi alanlara sahip çıkma adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Celepçi, şöyle konuştu:

"Bölgemizde tüketicilerimize hizmet ederken, sosyal projelerimiz kapsamında tarihi ve arkeolojik alanlarına sahip çıkma adına katkı vermek istiyoruz. Bundan dolayı ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkimizi sağlıklı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bunun ilk örneklerinden biri Kütahya'da bulunan Aizanoi Antik Kenti'dir. Bilindiği gibi bu antik kent, dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'nı içinde barındırıyor. Bu bölgenin elektrik alt yapısını ve aydınlatmasını biz yaptık. Bu sayede antik kentin sadece gündüz değil, gece de ziyaretçilere açılması sağlanacak."

Celepci, dikkati çekici güzel bir aydınlatma yaptıklarını, gece giden ziyaretçilerin memnun kaldığı yönünde de olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

Yerel Haberler Kültür Sanat Çavdarhisar Kültür Güncel Enerji Yaşam

Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

İddianame kabul edildi! İşte Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi

 Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

 Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

Öcalan çağrısı ortalığı karıştırdı! Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor
Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! At ve eşek eti satan firmalar hangileri? Taklit-tağşiş listesi yayınlandı mı? (23 Ekim güncel liste) Narin cinayetindeki ilk duruşma ne zaman? Narin Güran davası ne oldu? Young Boys- Inter maçı ne zaman? Young Boys- Inter maçı sata kaçta, şifresiz mi? Sandık Kokusu son bölüm neler oldu? Show Tv Sandık Kokusu dizisi ne zaman, saat kaçta? Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri! (VİDEO) Leyla: Hayat Aşk Adalet son bölüm neler oldu? NOW Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ne zaman, saat kaçta? Atatürk'ün en sevdiği yemek nedir? Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? ATV Kuruluş Osman dizisi ne zaman, saat kaçta? Çarşamba günü tırnak kesilir mi? Çarşamba günü neden tırnak kesilmez? Kirli Sepeti dizisi final mi yapıyor? Kirli Sepeti dizisi neden final yapacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.