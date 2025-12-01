Airbus'tan A320 Uçakları İçin Güvenlik Güncellemeleri

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, UÇAK üretici firma Airbus, A320 ailesi uçaklarından yoğun güneş kaynaklı radyasyonu nedeniyle oluşan güvenlik sorunu nedeniyle 6 bin uçaktan 5 bin 900'üne gerekli yazılım güncellemelerin tamamlandığını, 100 uçak içinde çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Avrupalı uçak üreticisi, A320 ailesi uçaklar için önleyici önlemlerinin devreye alınmasıyla ilgili güncel duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Airbus, 28 Kasım'da yayınlanan Acil Operatör İletişimi (AOT) sonrası dünya genelindeki A320 Ailesi uçaklarında başlattığı zorunlu önleyici tedbirlerin uygulanma sürecinde sona yaklaştığını duyurdu. Airbus yaptığı açıklamada, "6 bin uçaktan büyük bir çoğunluğunun yazılım güncelleme işlemleri tamamlandı. Kalan 100'den az uçağın modifikasyon çalışmalarını havayolu müşterilerimizle birlikte en kısa sürede tamamlayarak bu uçakların yeniden hizmete alınmasını sağlayacağız. Airbus olarak güvenliği her türlü ticari ve operasyonel kaygının üzerinde tutma kararımızın arkasında duruyoruz. Bu süreçte müşterilerimize, sivil havacılık otoritelerine, çalışanlarımıza ve sürece destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Modifikasyonların tamamlanmasıyla birlikte A320 Ailesi filosunun tamamının yakın zamanda normal uçuş operasyonlarına dönecek" denildi.

PAPA'NIN UÇAĞINA DA GEREKLİ YÜKLEMELER YAPILDI

Airbus'un A320 uçaklarıyla ilgili olarak tespit edilen güvenlik sorunları nedeniyle yeniden yazılım yüklenecek uçaklar arasında Papa 14.Leo'nun kullandığı Airbus 320neo uçağı da yer alıyordu. Uçağa yazılım yüklenmesi için Roma'dan İstanbul'a bir uçak teknisyeni ve ITA Airways'e ait A320 neo uçağı için yedek bilgisayar getirilmişti. Uçağa gerekli yazılımlarının yüklenmesinin ardından Papa 14.Leo'nun uçağı dün Beyrut'a gitmişti.