Airbus A350-1000ULR, 24 Saat 22 Dakikayla En Uzun Kesintisiz Uçuş Rekorunu Kırdı

AİRBUS'IN Qantas'ın Project Sunrise programı için kullandığı A350-1000ULR test uçağı, Melbourne-Toulouse arasında gerçekleştirdiği 24 saat 22 dakikalık kesintisiz uçuşla yeni bir rekora imza attı.

F-WULR tescilli Airbus A350-1000ULR tipi uçak, Pasifik ve Atlas okyanuslarını aşarak ABD'yi doğudan batıya kat eden rotada yaklaşık 24 saat 22 dakika havada kaldı. Airbus, dünyanın en uzun kesintisiz ticari uçuşu rekoru oldu. Airbus A350-1000ULR tipi yaptığı uçuşla başka bir uçak üretici firması Boeing'in 2005 yılında 777-200LR tipi uçağın Hong Kong-Londra arasında uçtuğu 22 saat 42 dakikada uçarak kırdığı önceki rekoru geride bırakmış oldu. Önümüzdeki günlerde ticari uçuşlara başlayacak A350-1000ULR uçaklarının dünyanın en uzun aktarmasız tarifeli uçuşlarında kullanılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı